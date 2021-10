Das Infektionsschutzgesetz wollen die Ampel-Parteien neu ausrichten.

imago images/Future Image

Berlin. Wird die epidemische Lage verlängert oder nicht? Darüber wollen die Ampel-Parteien am Mittwoch ihre Pläne vorlegen.

In der Debatte um die künftige Rechtsgrundlage für Corona-Maßnahmen wie Masken- und Kontaktregeln bis in den Winter wollen SPD, Grüne und FDP am Mittwoch gemeinsame Vorschläge vorlegen. Sie sollen auf eine "geordnete Beendigung" der "epidem