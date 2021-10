Bundestag als Ort politischen Schlagabtauschs wichtiger denn je

Amtsübergabe: Wolfgang Schäuble gratuliert seiner Nachfolgerin Bärbel Bas. Die SPD-Politikerin wurde mit großer Mehrheit vom 20. Bundestag zu dessen Präsidentin gewählt.

Tobias Schwarz/AFP

Osnabrück. Hass und Hetze seien keine Meinung, sagt die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas - und mahnt mehr Respekt bei den Debatten im Parlament und grundsätzlich mehr Bürgernähe der Politik an. Zu Recht.

Was war die Aufregung groß, als die AfD vor vier Jahren erstmals in den Bundestag einzog – und tatsächlich ist der Stil mit ihr im Abgeordnetenhaus rauer geworden, manche sagen auch: polemischer. Es war also vorhersehbar, dass die AfD die k