Mit der hauchdünnen Regierungsmehrheit könnte Hendrik Wüsts Wahl in dem Fünf-Parteien-Parlament durchaus zur Zitterpartie werden.

Bernd Thissen/dpa

Düsseldorf. Wer Laschet auf dem Chefsessel des größten Bundeslands ablösen soll, ist ausgemacht unter CDU und FDP. Ob NRW-Verkehrsminister Wüst das auch schafft, ist nicht so sicher.

Politischer Neuanfang in Nordrhein-Westfalen: Knapp sieben Monate vor der Landtagswahl steht am Mittwoch im bevölkerungsreichsten Bundesland ein Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten an. Mit dem noch amtierenden Landesverkehrsminister und