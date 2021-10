Steinmeier beim Papst - Kritik an EU-Flüchtlingpolitik

Papst Franziskus (l.) empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Divisione Produzione Fotografica/Vatikan/dpa

Città del Vaticano. Erst kürzlich war Kanzleri Angela Merkel dort - nun ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Besuch beim Oberhaupt der katholischen Kirche - er richtet klare Worte nach Brüssel.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach seinem Besuch im Vatikan die Flüchtlingspolitik der EU kritisiert. Er bedaure es sehr, dass in der Vergangenheit in Europa kein gemeinsamer Weg in der Flüchtlingspolitik gefunden worden sei,