Putsch im Sudan: Militär will die Macht nicht mehr teilen

Brennende Reifen auf den Straßen von Khartum. Viele Menschen sind auf die Straßen geströmt, um gegen die offensichtliche Machtübernahme durch das Militär zu protestieren.

Uncredited/New Sudan NNS/AP/dpa

Khartum. Noch vor ein paar Monaten wurde der Sudan für den friedlichen Wandel im Land international gefeiert. Doch nun beansprucht das Militär die Macht für sich. Ist der Traum von der Demokratie vorbei?

Im ostafrikanischen Sudan will das Militär wieder an die Macht. Der höchste Militärvertreter im Land, General Abdel Fattah al-Burhan, verkündete am Montag die Entmachtung der zivilen Regierungsmitglieder - und bestätigte damit indirekt sich