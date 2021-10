Polizisten in der Erstaufnahmeeinrichtung Eisenhüttenstadt neben einem Zelt für neu ankommende Asylsuchende.

Fabian Sommer/dpa

Berlin. Teilweise kommen pro Tag Hunderte Menschen über Belarus und Polen nach Deutschland. Die Grenzregion soll deshalb mehr Unterstützung bekommen. Polen will unterdessen mehr Militär einsetzen.

Die über Belarus ankommenden Flüchtlinge sollen in Deutschland schneller verteilt werden, um die Grenzregion zu entlasten. Dieses Vorhaben soll voraussichtlich in der ersten Novemberwoche starten. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte,