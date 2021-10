1971 wurde Taiwan aus den Vereinten Nationen ausgeschlossen.

John Angelillo/Pool UPI/AP/dpa

Peking/Taipeh. Vor 50 Jahren erkannten die Vereinten Nationen die Volksrepublik China an und schlossen Taiwan aus. Der Streit um den Status der heute freiheitlichen Insel schwelt weiter - und die USA stecken mittendrin.

Zum 50. Jahrestag der Aufnahme der kommunistischen Volksrepublik Chinas in die Vereinten Nationen ist neuer Streit um Taiwan ausgebrochen.Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sagte am Montag in einer Rede in Peking, mit der Resolution 2