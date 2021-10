„Pimmelgate“-Affäre um Grote - Großplakat an Roter Flora

Das übermalte Plakat am Gebäude der Roten Flora im Hamburger Schanzenviertel.

Markus Scholz/dpa

Hamburg. Die „Pimmelgate“-Affäre um Hamburgs Innensenator geht weiter. Nachdem die Polizei bereits zahlreiche Aufkleber entfernt hat, sah sie sich nun mit einem Großplakat konfrontiert.

Die Auseinandersetzung in der „Pimmelgate“-Affäre um Hamburgs Innensenator Andy Grote geht in die nächste Runde.Nachdem zuletzt mehrere Aufkleber mit dem Slogan „Andy, Du bist so 1 Pimmel“ unweit der Wohnung des SPD-Politikers im Stadtteil