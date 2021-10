Haushoher Wahlsieg für Mirsijojew in Usbekistan erwartet

Ein Polizist (l.) steht unter einer usbekischen Flagge vor einem Wahllokal in Taschkent.

Ulf Mauder/dpa

Taschkent. Fast 89 Prozent der Stimmen hatte Mirsijojew bei der letzten Wahl erhalten. Jetzt stellt er sich zur Wiederwahl. Doch profilierte Konkurrenten hat er nicht. Die OSZE schaut sich das kritisch an.

Nach fünf Jahren Reformkurs unter Staatschef Schawkat Mirsijojew hat die zentralasiatische Republik Usbekistan eine Präsidentenwahl abgehalten.Die Wahlleitung in der Hauptstadt Taschkent erklärte die Abstimmung in der autoritär geführten Ex