Seehofer kündigt verstärkte Kontrollen im Grenzgebiet zu Polen an

Afghanische Flüchtlinge Ende August an der polnisch-belarussischen Grenze.

dpa/Attila Husejnow

Berlin. Horst Seehofer will die Kontrollen im deutsch-polnischen Grenzgebiet verstärken. Den geplanten Grenzzaun an der Grenze zu Belarus bezeichnete der Innenminister in einem Interview als legitim.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat Verständnis für den geplanten Bau einer Grenzbarriere an Polens Grenze zu Belarus geäußert. "Es ist legitim, dass wir die Außengrenze so schützen, dass unerkannte Grenzübertritte an der grünen Gr