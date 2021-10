Der neue Landesvorsitzende der NRW-CDU: Hendrik Wüst.

Bernd Thissen/dpa

Bielefeld. Heute schreibt die NRW-CDU das erste Kapitel der Machtübergabe: Hendrik Wüst ist neuer Landesparteichef nach Armin Laschet.

Hendrik Wüst ist der neue Vorsitzende der CDU in Nordrhein-Westfalen. Bei einem Landesparteitag in Bielefeld wurde der Landesverkehrsminister und designierte Ministerpräsident am Samstag mit 98,3 Prozent als Nachfolger von Armin Laschet gew