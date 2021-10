Abtreibungsgesetz in Texas - „Auswirkungen katastrophal“

Eine Demonstrantin hält ein Schild mit der Aufschrift „Keep abortion legal“ beim Dallas Reproductive Liberation March. (Archivbild)

Leslie Spurlock/ZUMA Press Wire/dpa

Topeka. In Texas sind seit bald zwei Monaten fast alle Abtreibungen verboten. Die Biden-Regierung versucht, das Gesetz zu kippen - bisher erfolglos. Nun gibt es einen Termin, auf den viele mit Spannung schauen.

Das strenge Abtreibungsgesetz in Texas bleibt vorerst in Kraft - allerdings hat das Oberste Gericht der USA für den 1. November eine Anhörung dazu angesetzt. Damit lehnte der Supreme Court am Freitag einen Antrag der Regierung von US-Präsid