Erneut gelangen Flüchtlinge über Türkei und Zypern in die EU

Migranten stehen hinter einem Zaun in einem Flüchtlingslager in Kokkinotrimithia außerhalb Zyperns Hauptstadt Nikosia.

Petros Karadjias/AP/dpa

Kato Pyrgos. Zypern bittet die Europäische Union immer wieder um zusätzliche Hilfe bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Die Teilung der Insel macht es Schleusern leicht, Menschen in die EU zu bringen.

Schleuser haben erneut Dutzende Migranten aus der Türkei nach Zypern und damit in die EU gebracht. In der Nacht zum Freitag entdeckte die zyprische Polizei ein Boot mit 41 Menschen an Bord, das aus der Türkei gestartet war und die zyprische