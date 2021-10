Wahrscheinlich 115.000 Pflegekräfte an Covid-19 gestorben

Todesursache Coronavirus: Ein Sarg mit einem Verstorbenen mit der Aufschrift „Covid 19“.

Rolf Vennenbernd/dpa

Genève. Schlechte Ausstattung und mangelnde Verteilung der Impfstoffe: WHO-Schätzungen zufolge sind mehrere zehntausend Pflegekräfte weltweit an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

In den ersten 16 Monaten der Corona-Pandemie könnten nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) rund 115.000 Pflegekräfte weltweit an Covid-19 gestorben sein. Die Organisation führt das unter anderem auf schlechte Ausstattung vo