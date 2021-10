Regierungsbildung: Scholz soll bereits in Nikolauswoche zum Kanzler gewählt werden

Steigt hier der künftige Kanzler aus? Olaf Scholz soll bereits Anfang Dezember zum Bundeskanzler gewählt werden.

dpa/Christophe Gateau

Berlin. Nun soll es ganz schnell gehen bei FDP, Grüne und SPD. Die Parteien kündigten an, bereits Ende November den Koalitionsvertrag vorlegen zu wollen. Auch Olaf Scholz soll zeitnah zum Kanzler gewählt werden.

SPD, Grüne und FDP streben eine zügige Regierungsbildung an. FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte am Donnerstag zu Beginn der Koalitionsverhandlungen, bis Ende November solle ein Vertragswerk vorgelegt werden, in der Woche vom 6. Dezemb