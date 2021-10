Fridays-For-Future stellt sechs Forderungen an die Regierung

Zwei Tage vor der Bundestagswahl rief die Organisation zum Protest auf. Die nächste große Demonstration ist für den 22. Oktober in Berlin geplant.

Berlin. Im Wahlkampf hatten sich die Grünen für eine "Klimaregierung" eingesetzt. Die Fridays-For-Future-Aktivisten fordern nun von den Ampel-Parteien mehr Einsatz für den Klimaschutz – und haben dabei prominente Unterstützer.

Die Klimaaktivisten von Fridays For Future sind von den Ergebnissen der Sondierungsgespräche noch lange nicht überzeugt. Am Mittwoch stellten sie ihre Forderungen an eine neue Regierung auf einer Pressekonferenz vor. Gemeinsam mit Scientist