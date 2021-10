Eine Person mit Gesichtsmaske geht über die Straße in Melbourne.

James Ross/AAP/dpa

Melbourne. 262 Tage - so lange hielt der Corona-Lockdown im Großraum Melbourne in Australien an. Die Öffnung soll nun schrittweise erfolgen - dank entsprechender Impfquote.

Aufatmen bei Millionen Menschen im Großraum Melbourne: Im australischen Bundesstaat Victoria endet in der Nacht zum Freitag nach 262 Tagen der bisher längste Lockdown der Welt.Die Lockerungen sollen eintreten, weil mittlerweile 70 Prozent d