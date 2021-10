Kanzlerwahl in Nikolauswoche geplant

Kommt eine Ampelkoalition zustande, so wird er der nächste Bundeskanzler: Olaf Scholz.

Christophe Gateau/dpa

Berlin. Ein Bundeskanzler Olaf Scholz soll mit dem Nikolaus kommen: Zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen kündigen SPD, Grüne und FDP an, schneller als bisher erwartet eine Regierung aufs Gleis zu setzen.

Der Zeitplan ist ehrgeizig: In der Woche vom 6. bis zum 10. Dezember wollen SPD, Grüne und FDP eine gemeinsame Bundesregierung bilden - mit einem Kanzler Olaf Scholz an der Spitze.Zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen am Donnerstag bena