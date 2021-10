Mateusz Morawiecki, Ministerpräsident von Polen, sitzt im Europäischen Parlament in Straßburg.

Ronald Wittek/Pool EPA/AP/dpa

Bruxelles. Die gestiegenen Energiepreise bieten den Staats- und Regierungschefs in der EU eigentlich genug Gesprächsstoff. Doch ein anderes Thema schiebt sich in den Vordergrund - und droht zu eskalieren.

Der erbitterte Streit um den Rechtsstaat in Polen droht den womöglich letzten EU-Gipfel von Kanzlerin Angela Merkel zu überschatten. Vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs an diesem Donnerstag in Brüssel stehen die Zeichen voll auf