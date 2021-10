Europäer in UN-Rat verurteilen Nordkorea nach Raketentest

Diese Kombination von vier Fotos, die von der nordkoreanischen Regierung zur Verfügung gestellt wurden, zeigt eine ballistische Rakete, die in Nordkorea von einem U-Boot aus gestartet wurde.

---/KCNA via KNS via AP /dpa

New York. Nordkorea hatte am Dienstag bereits zum achten Mal in diesem Jahr eine ballistische Rakete getestet. Die Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verurteilen das Verhalten des Landes.

Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas haben Mitglieder des UN-Sicherheitsrat das Verhalten der Autokratie verurteilt.„Der Raketenstart (...) ist Teil eines Musters von Provokationen durch Nordkorea“, teilten die UN-Botschafter der Ratsmi