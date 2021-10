Alexej Nawalny, russischer Oppositionsführer, wird in Gefangenschaft für seinen Einsatz für Menschenrechte gewürdigt.

Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Brüssel. Der inhaftierte russische Oppositionelle Alexej Nawalny wird mit dem Sacharow-Preis 2021 des Europäischen Parlaments ausgezeichnet.

Die Live-Bilder seiner Verhaftung gingen um die Welt. Alexej Nawalny war gerade mit seiner Frau Julia am Flughafen in Moskau gelandet und wartete noch an der Passkontrolle, da wurde er von Sicherheitsbeamten festgenommen. Seitdem sitzt der