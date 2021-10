Steve Bannon, ehemaliger Berater des US-Präsidenten und US-amerikanischer Publizist, spricht nach einer Gerichtsverhandlung mit Reportern. (Archivbild)

Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa

Washington. Als das US-Kapitol im Januar gestürmt wurde, soll Steve Bannon bereits von gewaltsamen Plänen gewusst haben. Deswegen will ein Untersuchungsausschuss den früheren Trump-Berater vor Gericht bringen.

Der Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung des Angriffs auf das US-Kapitol am 6. Januar will den früheren Trump-Berater Steve Bannon vor Gericht bringen.Der Ausschuss nahm am Dienstagabend einstimmig einen Bericht an, der die Missachtung