Streit zwischen Polen und der EU bedroht das Haus Europa

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die schwierige Aufgabe, die EU zusammen zu halten

picture alliance/dpa

Osnabrück. Polen stellt andauernd EU-Recht in Frage - will aber trotzdem Mitglied in der Union bleiben. Doch der Streit um die Rechtsstaatlichkeit stellt die Existenz der EU in Frage. Da hilft nur eins. Ein Kommentar.

Was hat denn nun Vorrang: Europäisches oder nationales Recht? Die Antwort hängt inzwischen doch tatsächlich davon ab, wen man fragt. Lange Zeit war das Gründungsprinzip der Gemeinschaft, wonach EU-Recht das Landesrecht bricht, unumstritten.