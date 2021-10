Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. Im Europaparlament in Straßburg kommt es zu einem mit Spannung erwarteten Kräftemessen zwischen Polen und der EU-Kommission.

Yves Herman/Pool Reuters/AP/dpa

Strasbourg. Die Stimmung zwischen Warschau und Brüssel ist nach dem jüngsten Urteil des polnischen Verfassungsgerichts auf dem Tiefpunkt. Regierungschef Mateusz Morawiecki denkt gar nicht daran, zu deeskalieren.

Im Europaparlament in Straßburg kommt es an diesem Dienstag (9.00 Uhr) zu einem mit Spannung erwarteten Kräftemessen zwischen Polen und der EU-Kommission.Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki will in einer Plenardebatte umstrit