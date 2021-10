Entführung von Missionaren in Haiti - FBI eingeschaltet

Kinder stehen im Hof des Waisenhauses Maison La Providence de Dieu.

Odelyn Joseph/AP/dpa

Titanyen. 16 Menschen aus den USA und Kanada waren unterwegs in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince, als sie von einer bewaffneten Bande entführt wurden. Jetzt hat sich das FBI eingeschaltet.

Nach der Entführung von Missionaren aus den USA und Kanada in Haiti ist auch die US-Bundespolizei FBI in den Fall involviert.„Das FBI ist Teil der koordinierten Bemühungen der US-Regierung, die betroffenen US-Bürger in Sicherheit zu bringen