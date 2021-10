Wer zu schnell fährt und erwischt wird, den erwartet in einer paar Wochen ein deutlich höheres Bußgeld.

dpa/Daniel Karmann

Berlin. Der neue Bußgeldkatalog mit teils deutlich angehobenen Bußgeldern für Raser und Falschparker ist beschlossen. Jetzt ist auch klar, ab wann er gilt.

Raser und Falschparker müssen vom 10. November an tiefer in die Tasche greifen. Wie das Bundesverkehrsministerium am Montag auf dpa-Anfrage mitteilte, sollen die Änderungen der Bußgeldkatalog-Verordnung an diesem Dienstag im Bundesgesetzbla