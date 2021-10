Kanzleramtschef Helge Braun will Last-Minute-Beförderungen von Beamten in Spitzenjobs verhindern.

Berlin. Die scheidende Bundesregierung könnte noch zahlreiche Beamte mit Spitzenjobs in Ministerien und Behörden versorgen. Allein im Verteidigungsministerium sollen 117 Stellen besetzt werden.

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat einem Bericht zufolge seine Ministerkollegen per Brief ermahnt, auf Beförderungen und Ausschreibungen für neue Projekte zu verzichten. In dem Schreiben, aus dem die "Bild am Sonntag" zitie