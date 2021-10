Wieder mehr Asylanträge in Deutschland

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt.

Fabian Sommer/dpa

Nürnberg/Berlin. Von Januar bis September haben die Behörden 100.278 Erstanträge entgegengenommen. Viele Gesuche von Afghanen.

Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist in diesem Jahr wieder angestiegen. Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in seiner Statistik ausweist, nahm die Behörde bis Ende September 100.278 Erstanträge entgegen. Das sind 3