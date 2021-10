Angela Merkel will mit Recep Tayyip Erdogan unter anderem über das Thema Migration sprechen.

Istanbul. Die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara waren nicht immer einfach. Nun tritt Merkel ihren wohl letzten offiziellen Besuch als Regierungschefin bei Erdogan an.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft heute den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Istanbul. Es ist ihre zwölfte Reise in die Türkei als Kanzlerin und voraussichtlich ihre letzte als solche.Merkel will mit Erdogan unter and