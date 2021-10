Tschechien: Babis will Machtübergabe nicht blockieren

Andrej Babis, Ministerpräsident von Tschechien, scheint sich mit seiner Niederlage abgefunden zu haben.

Petr David Josek/AP/dpa

Prag. Eine Woche nach der Parlamentswahl in Tschechien scheint sich Ministerpräsident Andrej Babis mit seiner Niederlage abgefunden zu haben. Das Land brauche eine funktionsfähige Regierung, sagte er.

