Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht nach einem diplomatischen Treffen auf einer Pressekonferenz mit dem belgischen Premierminister De Croo.

Eric Lalmand/BELGA/dpa

Brussel. In Deutschland dürften bald Koalitionsverhandlungen beginnen, Angela Merkel ist in den letzten Monaten ihrer Amtszeit viel im Ausland unterwegs. In Belgien wird die Bundeskanzlerin vom König geehrt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den höchsten vom belgischen Königshaus vergebenen Verdienstorden erhalten. Das Großkreuz des Leopold-Ordens wurde ihr am Freitag von König Philippe verliehen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twit