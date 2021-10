Manuela Schwesig (SPD, links), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und Simone Oldenburg, die Fraktionschefin der Linken im Landtag.

Schwerin. Zwei Verhandlungsführerinnen, viele Vorhaben: Nichts weniger als einen „Aufbruch 2030“ wollen SPD und Linke in Mecklenburg-Vorpommern schaffen. Am Freitag haben die Koalitionsverhandlungen begonnen.

Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Linker in Mecklenburg-Vorpommern haben am Freitag in Schwerin begonnen - knapp drei Wochen nach der Landtagswahl. Die Hauptrunde traf sich zu einem ersten, rund zweistündigen Gespräch, um den Fah