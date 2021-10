Angestellte des Hafenterminals Psa von Genua protestieren gegen die neuen Corona-Vorgaben in Italien.

Luca Zennaro/ANSA via ZUMA Press/dpa

Rom. Die italienische Regierung setzt bei der Pandemiebekämpfung auf die Umsetzung der 3G-Regel in fast allen Lebensbereichen. Eine Ausweitung sorgt nun für Proteste von Arbeitern.

Am Tag der Einführung des Corona-Zertifikats an allen Arbeitsplätzen ist es in Italien wie erwartet zu Protesten gekommen. Das befürchtete Chaos blieb am Freitag bis zum Mittag allerdings aus. An den wichtigsten Häfen in Triest und Genua st