Mindestens 30 Tote nach Explosion in afghanischer Moschee

Schon vor einer Woche hatte es in Afghanistan einen Anschlag auf eine schiitische Moschee gegeben.

Abdullah Sahil/AP/dpa/Archivbild

Kandahar. Zum zweiten Mal binnen einer Woche gibt es einen Anschlag auf eine Moschee der schiitischen Minderheit in Afghanistan. Wieder sterben viele Menschen.

Mindestens 30 Menschen sind bei einem Selbstmordanschlag auf eine schiitische Moschee in der südafghanischen Stadt Kandahar getötet worden. Das teilte die UN-Mission in Afghanistan (Unama) am Freitag auf Twitter mit. Zudem sei eine nicht ge