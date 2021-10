Wo 2G in Supermärkten erlaubt ist – und was die Händler nun planen

In Hessen werden die Corona-Regeln verschärft. Symbolfoto

imago images/Martin Wagner

Wiesbaden. In Hessen und in in Niedersachsen können Supermärkte 2G einführen. Einkaufen könnten dann nur noch Genesene und Geimpfte. Aber wollen die Händler das?

Für Ungeimpfte könnte es schwierig werden, Lebensmittel einzukaufen – zumindest in Hessen und Niedersachsen. Dort können bald auch Einzelhändler selbst entscheiden, ob sie die 2G-Regel (genesen oder geimpft) oder die 3G-Regel (genesen,