Kongsberg-Täter in U-Haft in medizinischer Einrichtung

Personen zünden Kerzen an in Gedenken an die Opfer. Nach der Gewalttat mit fünf Toten im norwegischen Kongsberg soll der Tatverdächtige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Terje Bendiksby/NTB/dpa

Oslo. Nach dem tödlichen Angriff mit Pfeil und Bogen in der norwegischen Stadt Kongsberg muss der Tatverdächtige in U-Haft unter ärztlicher Aufsicht. Es mehren sich Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit.

Der Mann, der im norwegischen Kongsberg fünf Menschen getötet haben soll, muss für vier Wochen in Untersuchungshaft. Das hat das Gericht in Buskerud am Freitag entschieden. Die ersten zwei Wochen muss er isoliert verbringen. Außerdem verhän