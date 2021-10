Polizei will linkes Projekt „Köpi“ in Berlin räumen

Absperrgitter und Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen vor der geplanten Räumung der linken Bauwagensiedlung an der Köpenicker Straße.

Paul Zinken/dpa

Berlin. Neben einem seit 1990 besetzten Haus in Berlin Mitte kampieren etwa 30 Menschen in Bauwagen. Jetzt lässt der Eigentümer des Grundstücks räumen. Die linke Szene will sich wehren.

Mit einem größeren Polizeieinsatz soll am Freitag das linksautonome Wagencamp „Köpi“ in Berlin-Mitte geräumt werden. Die Bewohner auf dem rund 2600 Quadratmeter großen Grundstück und ihre Unterstützer haben Widerstand angekündigt und bereit