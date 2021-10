Bill Clinton in Krankenhaus eingeliefert

Bill Clinton bei einer Rede an der University of Ulster in Großbritannien. Der ehemalige US-Präsident ist in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Paul Faith/epa/dpa

Washington. Ex-US-Präsident Bill Clinton wurde bereits am Dienstag in ein Krankenhaus eingeliefert - das berichtet sein Sprecher via Twitter. Es handele sich jedoch nicht um eine Corona-Erkrankung.

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton ist in ein Krankenhaus im US-Staat Kalifornien eingeliefert worden. Sein Sprecher Angel Urena veröffentlichte auf Twitter eine Mitteilung, nach der es sich bei Clintons Krankheit um eine nicht mit Cov