Berlin: Landeswahlleitung will jetzt Einspruch gegen Wahl einlegen

Bei der Auszählung der Wahlstimmen in Berlin ist es zu Unstimmigkeiten gekommen.

Christophe Gateau/dpa

Berlin. Die zahlreichen Pannen und Probleme bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben ein juristisches Nachspiel. Denkbar ist nun eine Wahlwiederholung in zwei Wahlkreisen.

Die Landeswahlleitung will beim Berliner Verfassungsgerichtshof Einspruch gegen Ergebnisse der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 26. September einlegen. In zwei Wahlkreisen habe es Wahlrechtsverstöße gegeben, die Auswirkungen auf die Mandatsvert