Herbsturlaub in Europa - Was geht und was nicht?

Das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt: Der Eiffelturm in Paris.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Die Herbstferien haben in manchen Bundesländern schon begonnen. Wer verreist, muss in der Corona-Pandemie weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Was gilt wo in Europa?

Der Herbst lädt zum Verreisen ein. Wer aber im europäischen Ausland Urlaub machen möchte, der sollte sich die aktuellen Corona-Regeln genau ansehen. Mancherorts gibt es Einschränkungen. FrankreichOb Theater oder Club, Museum oder Restaurant