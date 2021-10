CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern: Markus Söder.

Armin Weigel/dpa

Münster. Welche Lehren ziehen CDU und CSU aus der schweren Wahlpleite vom 26. September? Und wer bringt sich für den Neustart in Position? Der Unionsnachwuchs bereitet dafür jetzt eine Bühne - aber einer fehlt.

Knapp drei Wochen nach dem Debakel der Union bei der Bundestagswahl kommt das Ringen um Konsequenzen breiter in Gang. Zu einem dreitägigen Treffen der Nachwuchsorganisation Junge Union (JU) in Münster, das an diesem Freitag beginnt, haben s