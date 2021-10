Fumio Kishida, Japans neuer Regierungschef.

kyodo/dpa

Tokio. In Japan müssen die Wahlberechtigten demnächst an die Wahlurnen. Die Wähler der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt sind aufgerufen, am 31. Oktober über die Besetzung des mächtigen Unterhauses abzustimmen.

