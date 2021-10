Neben wem die FDP im Bundestag künftig sitzen will

Die FDP will im Bundestag nicht mehr neben der AfD sitzen.

dpa/Britta Pedersen

Berlin. Die FDP wünscht sich eine neue Sitzordnung im Bundestag und will ihren Platz neben der AfD loswerden.

Die FDP will bei einer möglichen Ampel-Koalition die Sitzordnung im Bundestag ändern und mit ihren Plätzen neben die Grünen in die Mitte des Parlaments ziehen. "Wenn es denn zu Koalitionsverhandlungen kommt, würde sich anbieten, dass man am