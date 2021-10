CDU-Vize Strobl will Handy-Verbot bei Sitzungen "einüben"

Wie geht es weiter mit Laschet und einer möglichen Jamaika-Koalition? Die Presse soll das nach Ansicht von Thomas Strobl (rechts) nicht schon erfahren, während darüber noch getagt wird.

dpa/Uwe Anspach

Stuttgart. Dass offenbar manche CDU-Politiker in Echtzeit Journalisten mit Details aus Sitzungen versorgen, stößt CDU-Bundesvize Thomas Strobl bitter auf.

Seit geraumer Zeit beklagen Politiker immer mal wieder, dass Informationen quasi live per Handy aus vertraulichen Sitzungen an Journalisten weitergegeben werden. CDU-Bundesvize Thomas Strobl machte seinem Ärger am Dienstag darüber Luft, das