Boris Johnsons Zögern in der Corona-Pandemie soll einem Untersuchungsbericht zufolge fatale Folgen gehabt haben.

OLI SCARFF/AFP

London. Ein parlamentarischer Untersuchungsbericht geht hart mit Boris Johnson ins Gericht. Seine Corona-Politik wird darin als "größtes Versagen im Gesundheitswesen in der Geschichte des Vereinigten Königreichs" gewertet.

Die britische Regierung und die sie beratenden Wissenschaftler haben dem Bericht einer parlamentarischen Untersuchung zufolge zu Beginn der Corona-Pandemie schwere Fehler gemacht. Tausende Menschen seien in der Folge gestorben, so der am Di