Opposition in Österreich kritisiert neuen Kanzler scharf

Der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg (r) spricht bei einer Sondersitzung des Nationalrats in Wien.

Lisa Leutner/AP/dpa

Wien. Sebastian Kurz ist nicht mehr Kanzler, doch sein Rücktritt als Regierungschef ist der Opposition nicht genug. Sie hat nun seine konservative ÖVP im Visier. Die verliert in der Krise an Unterstützung in der Bevölkerung.

Die oppositionellen Sozialdemokraten haben von Österreichs neuem Kanzler Alexander Schallenberg einen klaren Schnitt mit dem konservativen Machtapparat seines Vorgängers verlangt.Schallenberg solle sich von allen unter Korruptionsverdacht s