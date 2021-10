Sebastian Kurz (ÖVP), Bundeskanzler von Österreich, kommt, um ein Statement zur Regierungskrise abzugeben. (Archivbild)

Wien. Die Regierungskrise in Österreich ist vorerst vorbei, doch der Abgang von Sebastian Kurz ist der Opposition nicht genug. Sie hat nun seine konservative ÖVP im Visier.

Die Korruptionsvorwürfe gegen Österreichs konservative ÖVP haben trotz des Führungswechsels in der Regierung ein parlamentarisches Nachspiel. Am Dienstag will die Opposition in einer Sondersitzung des Parlaments Missstände bei der ÖVP anpra