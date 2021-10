Eine Frau hält eines ihrer beiden Babys, die in Kabul behandelt werden, auf dem Arm.

Felipe Dana/AP/dpa

Rom. Afghanistan droht eine humanitäre Katastrophe. Die Rechte von Frauen, Minderheiten und Regimekritikern werden massiv eingeschränkt. Heute beraten die G20-Staaten bei einem Sondergipfel.

Rund zwei Monate nach dem Fall Afghanistans an die Taliban beraten die wichtigsten Industrienationen in einem G20-Sondergipfel über die Zukunft des Landes am Hindukusch. Auf Einladung des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi soll