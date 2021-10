Nobelpreis für Wirtschaft geht an David Card und Joshua D. Angrist und Guido W. Imbens

Als letzter Nobelpreis des Jahres 2021 wurde am Montag die Auszeichnung für Wirtschaft bekannt gegeben.

Fernando Vergara/dpa/AP

Stockholm. Den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten in diesem Jahr zur Hälfte David Card und Joshua Angrist und Guido Imbens, die sich die zweite Hälfte teilen. Damit sind alle Gewinner für dieses Jahr verkündet.

