USA und Taliban loben Treffen nach dem Machtwechsel in Kabul

Amir Chan Motaki, Außenminister des neuen Kabinetts der Talibans.

Muhammad Farooq/AP/dpa

Kabul. Erstmals seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan haben sich Vertreter der USA und der Islamisten offiziell zu Gesprächen getroffen.

Die USA haben die ersten persönlichen Gespräche mit Vertretern der militant-islamistischen Taliban seit deren Machtübernahme in Afghanistan als „offen und professionell“ bezeichnet. Bei dem zweitägigen Treffen am Wochenende in der katarisch